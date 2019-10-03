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4 октября в Самаре состоится важная для ПФО сессия по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг.В рамках Volga Investment Summit и World Halal Day состоится сессия, которая консолидирует участников федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" со всего ПФО. Об этом сообщает Tourist Information Center of Samara Region.