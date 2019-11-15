В Самаре расскажут о недоношенных детях

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18 ноября в 11.00 в конференц-зале Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоится мероприятие, посвященное Международному дню недоношенного ребенка.В мероприятии примут участие родители с детьми, появившимися на свет раньше срока, врачи отделения патологии новорожденных Перинатального центра, студенты СамГМУ, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Татьяна Тезикова.Также будут работать аниматоры и фотобудка.За три года в Перинатальном центре прошло более 17 000 родов, из них 2195 – преждевременных. За это время в Перинатальном центре выходили 132 детишек с весом менее 1000 г и 218 – от 1000 до 1500 г.