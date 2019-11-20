В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции

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Самарский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД проведет несколько акций по экспресс-тестированию на ВИЧ.Первая уже состоялась 19 ноября.23 ноября в 13:00 - мероприятие по экспресс-тестированию на ВИЧ для регионального отделения Всероссийского общества глухих.ДК «Аврора», ул. Мориса Тореза, 107.28 ноября в 10:00 - акция по экспресс-тестированию на ВИЧ и лекция по профилактике ВИЧ-инфекции в Самарском техническом университете. Корпус на ул. Молодогвардейской, дом 194 (корпус бывшего строительного института, вход с угла Ульяновской/Чапаевской), сообщает Минздрав региона.