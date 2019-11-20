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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции

20 ноября 2019 12:57
94
В Самаре пройдут акции по профилактике ВИЧ-инфекции
Следующая состоится 23 ноября.

Самарский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД проведет несколько акций по экспресс-тестированию на ВИЧ.
Первая уже состоялась 19 ноября.

23 ноября в 13:00 - мероприятие по экспресс-тестированию на ВИЧ для регионального отделения Всероссийского общества глухих.
ДК «Аврора», ул. Мориса Тореза, 107.

28 ноября в 10:00 - акция по экспресс-тестированию на ВИЧ и лекция по профилактике ВИЧ-инфекции в Самарском техническом университете. Корпус на ул. Молодогвардейской, дом 194 (корпус бывшего строительного института, вход с угла Ульяновской/Чапаевской), сообщает Минздрав региона.
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Комментарии



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