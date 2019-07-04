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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самаре пройдет мастерская для ведущих офтальмохирургов России

4 июля 2019 13:37
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В Самаре пройдет мастерская для ведущих офтальмохирургов России
В ней примут участие ведущие российские хирурги-офтальмологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Оренбурга и Самары.

5-6 июля в Самаре на базе Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского состоится ежегодная Витреоретинальная мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» с участием хирургов-офтальмологов международного уровня.

Мастерская «ВИДЕОРЕТИНА 3D» - это инновационный формат обмена опытом, творческими находками и тактикой выполнения операций при патологии сетчатки посредством ДИАЛОГА аудитории с признанными мастерами витреоретинальной хирургии России и Европы в ходе как самого операционного процесса, так и в формате послеоперационной дискуссии.
В работе Мастерской 2019 года примут участие ведущие российские хирурги-офтальмологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Оренбурга и Самары, а также приглашенный витреоретинальный хирург Dr Felipe Dhawahir-Scala из Manchester Royal Eye Hospital, Manchester (Великобритания).

В течение операционного дня будет выполнено 10 сложнейших операций при патологии сетчатки глаза, которые в режиме on-line будут транслироваться из операционной в конференц-зал СОКОБ им.Т.И.Ерошевского. Из зала за работой хирурга одновременно будет наблюдать сотня практикующих офтальмохирургов со всей России.
3D-технологии позволяют расширить объем восприятия зрителей в зале, видеть весь процесс будто бы глазами самого хирурга, рассмотреть и изучить все действия офтальмохирургов в мельчайших деталях. Это уникальная возможность с точки зрения организации обучения молодых врачей и повышения квалификации офтальмохирургов.
Еще одной «изюминкой» Мастерской станет демонстрация интерактивных дискуссионных видеодокладов. Лекторы не будут давать готовых ответов, наоборот, их задачей является совместно с аудиторией искать оптимальные решения в нестандартных клинических ситуациях. Каждый слушатель может стать активным участником и поделиться своим опытом с аудиторией. Такой формат интерактивного живого общения в отношении витреоретинальной хирургии впервые был реализован именно в Самаре в 2016 году и теперь стал неотъемлемой частью Мастерской «ВИДЕОРЕТИНА 3D».
Отличительной особенностью «живой» хирургии, проводимой в Самаре, всегда является отслеживание полученных результатов — состояния глаза в раннем послеоперационном периоде. Утром следующего дня после хирургии все пациенты будут осмотрены хирургами, и первые результаты сразу же будут доложены на заседании экспертного совета витреоретинальных хирургов «ВИДЕОРЕТИНА 3D».


Фото: pixabay.com

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