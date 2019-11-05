В Самаре проходит конгресс по вопросам стоматологической имплантологии
5 ноября 2019 13:45
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5 ноября в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина» (г. Самара, ул. Ташкентская, 159, конференц-зал) для врачей – стоматологов - хирургов, ортопедов, челюстно-лицевых хирургов общественная организация «Самарская областная ассоциация врачей» совместно с министерством здравоохранения Самарской области и Самарским государственным медицинским университетом проводят конгресс по теме: «Актуальные вопросы дентальной имплантации и челюстно-лицевой хирургии».
Специалисты обсудят актуальные и спорные вопросы дентальной имплантации, а также самарский опыт использования дентальных инмплантатов дюбельной системы СамГМУ, о котором расскажет заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по челюстно-лицевой хирургии д.м.н. профессор Иван Байриков, сообщает Минздрав региона.
Фото pixabay.com
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