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В Самаре ожидаемая зарплата медицинских работников на 18% меньше предлагаемой

14 июня 2019 12:25
106
В Самаре ожидаемая зарплата медицинских работников на 18% меньше предлагаемой
В целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%.

В преддверии Дня медицинского работника эксперты Авито выяснили, что в Самаре средняя зарплата этих специалистов по вакансиям за год снизилась на 7,7% и составила 32 800 рублей в месяц. При этом ожидаемый доход самих соискателей в городе, согласно резюме, на 18% меньше.
В целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%. В 12 из 23 крупнейших городов такие специалисты стали более востребованы: от +0,7% в Ростове-на-Дону до +51,1% в Волгограде. А вот в 11 городах медицинские учреждения стали меньше нуждаться в сотрудниках, причем самое сильное сокращение количества вакансий произошло в Тюмени (-25,8%). В Самаре востребованность медицинских работников снизилась на 10,4% за год.
Работодатели в 13 крупнейших городах стали предлагать медицинским работникам более высокие, чем в прошлом году, зарплаты. Самый заметный прирост зафиксирован в Новосибирске: +53,8% до 55 600 рублей в месяц. На самый высокий доход могут рассчитывать соискатели в Москве (в среднем 58 800 рублей в месяц), а меньше всего готовы платить в Волгограде (23 900 рублей в месяц). В целом по России средняя зарплата сравнима с прошлогодней: она увеличилась на 2% и составила 38 800 рублей в месяц.

Соискатели на позиции медицинских работников по всей стране могли бы рассчитывать на зарплату, которая на 15,5% выше указанной в резюме, показывает аналитика Авито. Такая тенденция наблюдается в 15 городах. Заметнее всего ожидаемая зарплата ниже предлагаемой в Ульяновске – на 55,9%. Зато жители восьми городов ожидают зарабатывать больше, чем указано в вакансиях. Особенно это заметно в Уфе, где зарплата в резюме выше предлагаемого оклада на 37,5%. Ближе всего финансовые ожидания и реальность в Омске, Санкт-Петербурге и Красноярске, где разница не превышает 1%.

Стоит добавить, что по сравнению с маем прошлого года число резюме соискателей на позиции медицинских работников по всей стране увеличилось на 15%.


Фото pixabay.com

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