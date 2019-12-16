В Самаре массово увольняются детские врачи
16 декабря 2019 13:35
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Один из микрорайонов Самары остался без детских врачей. Пять педиатров написали заявление об увольнение.
В микрорайоне «Южный город», где проживает около 30 тыс. человек, работает только одно отделение ГБУЗ СО Волжская ЦРБ поликлиника No 1. По словам сотрудников, нагрузка на медиков двойная, а оплаты минимальные. В детском отделении работало пять педиатров, все они написали заявление об увольнении. Об этом они написали в Twitter, обратившись к депутатам, губернатору и министру здравоохранения. Михаил Ратманов отреагировал на сообщение.
«Вопрос на личном контроле. Встречался с педиатрами и администрацией учреждения, проработали пути решения сложившейся ситуации. В ближайшее время приеду в поликлинику и встречусь с коллективом», – прокомментировал ситуацию министр здравоохранения.
Ситуацию пообещал держать под контролем депутат государственной думы Александр Хинштейн.
К Михаилу Ратманову также обратились и жители микрорайона «Крутые Ключи». Там, при населении в 70 тыс. человек, уже несколько лет не могут открыть дневной стационар, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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