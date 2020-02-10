В Самаре ищут места для организации обсерваторов для двухнедельного карантина по коронавирусу
10 февраля 2020 12:59
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Администрация Самары изучает возможности обустройства обсерваторов на территории учебных, санаторных и гостиничных учреждений. Мониторинг мест карантинного содержания проводится в рамках поручения оперативного штаба правительства Самарской области.
По поручению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции администрации Самары поручено провести мониторинг мест, пригодных для организации карантина граждан – обсерваторов.
Запросы о наличии необходимых помещений и возможности в кратчайшие сроки организовать места пребывания предположительно инфицированных направлены в школы, профилактории, детские и спортивные лагеря, санаторно-курортные и иные учреждения с соответствующим материально-техническим оснащением.
«Да, департамент рассылал запросы, в рамках поручения правительства Самарской области. Запрашиваемые сведения предоставляются на добровольных началах. Это профилактические меры. Мы выясняем, какие в городе есть мощности, так как информация, которой мы владеем, устарела. Часть учреждений находится в частной собственности, поэтому необходимо понимать, что еще осталось, чем можно воспользоваться в случае возникновения экстренной ситуации. Ни о каком объявлении карантина речи не идет. Это в юрисдикции других ведомств – объявлять о чрезвычайной ситуации», - пояснили в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли.
Напоминаем, что 28 января в Самарской области был принят план санитарно-противоэпидемических мероприятий. Основными исполнителями являются министерство здравоохранения и региональное управление Роспотребнадзора. Пока ограничиваются мерами профилактики — усиленный режим дезинфекции в местах массового скопления людей (торговые центры, места проведения массовых мероприятий). Также введен усиленный эпидемиологический режим на вокзалах и в аэропорту, пассажиры проверяются на наличие повышенной температуры, пишет ФедералПресс.
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Комментарии
Здравоохранение
10 февраля 2020 12:59
Обсерваторы будут подготовлены на случай возникновения экстренной ситуации. Здравоохранение
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10 февраля 2020 10:42
Вместе с сыном она вышла через окно. Здравоохранение
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9 февраля 2020 18:39
Эксперты подсчитали, что в общей сложности заболевших будет около 500 тыс. человек. По их мнению, официальные данные очень сильно занижены. Здравоохранение
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9 февраля 2020 10:27
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8 февраля 2020 09:44
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7 февраля 2020 11:50
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6 февраля 2020 14:46
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6 февраля 2020 12:55
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