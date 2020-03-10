В России заболеваемость коклюшем резко возросла
10 марта 2020 12:52
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В 2019 году коклюш был диагностирован у 14,4 тысячи человек. В январе нынешнего года он был обнаружен у 1,7 тысячи россиян.
За год число заболевших коклюшем в России увеличилось почти на 40 процентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ушедшем году данная болезнь была диагностирована у 14,4 тысячи человек. В январе текущего года коклюшем заболели 1,7 тысячи человек. Подчеркивается, что большинство (89 процентов) из них – дети до 14 лет.
По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, одной из основных причин является отказ от прививки. Он пояснил, что на первом году в 2014–2016 годах своевременно были вакцинированы менее 50 процентов детей, при необходимом уровне в 95 процентов и более, пишет РБК.
«В некоторых регионах не достигается даже к двум годам», – резюмировал он.
В феврале россиян предупредили о вспышке коклюша. По словам врачей, ситуация с заболеваемостью за последнее десятилетие сильно ухудшилась, пишет ФедералПресс.
За год число заболевших коклюшем в России увеличилось почти на 40 процентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ушедшем году данная болезнь была диагностирована у 14,4 тысячи человек. В январе текущего года коклюшем заболели 1,7 тысячи человек. Подчеркивается, что большинство (89 процентов) из них – дети до 14 лет.
По словам главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, одной из основных причин является отказ от прививки. Он пояснил, что на первом году в 2014–2016 годах своевременно были вакцинированы менее 50 процентов детей, при необходимом уровне в 95 процентов и более, пишет РБК.
«В некоторых регионах не достигается даже к двум годам», – резюмировал он.
В феврале россиян предупредили о вспышке коклюша. По словам врачей, ситуация с заболеваемостью за последнее десятилетие сильно ухудшилась, пишет ФедералПресс.
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Комментарии
Здравоохранение
10 марта 2020 12:52В России заболеваемость коклюшем резко возросла
В 2019 году коклюш был диагностирован у 14,4 тысячи человек. В январе нынешнего года он был обнаружен у 1,7 тысячи россиян. Здравоохранение
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