В России усугубляется ситуация с лекарственным обеспечением
29 ноября 2019 12:59
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Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств. С 29 ноября вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять данные в Росздравнадзор. Кроме того, испытательные лаборатории федеральных учреждений будут участвовать в этом процессе. Федеральным учреждениям дается право направлять образцы препаратов в другие лаборатории для оценки их качества. Что это означает – ослабление контроля качества или, наоборот, усиление – и как это отразится на пациентах, в интервью «ФедералПресс» рассказал заместитель генерального директора медико-сервисной службы «Этнамед» Евгений Кан.
Евгений, отмену сертификации лекарств в России люди восприняли очень настороженно. Все-таки лекарства – это то, что должно быть под строгим контролем. Почему же отменяют этот контроль?
— Настороженно эту новость восприняли по двум причинам. Во-первых, посчитали, что теперь в России бесконтрольно будут ввозить вакцину для прививок. Однако это не так – имуннобиологическими препаратами, то есть вакциной, будет заниматься специально созданная комиссия из представителей Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга и фармацевтических ассоциаций. Прежде чем отправлять в аптеки, проверять будут каждую партию вакцин – смотреть, насколько она соответствует требованиям, установленным при регистрации препарата. Во-вторых, люди посчитали, что раз отменили обязательную сертификацию, то производители и поставщики лекарств будут подавать сведения о них добровольно. Это тоже неверно. На деле один вид документации заменяет другой, и это обязательно для всех. Теперь качество лекарств будут подтверждать не сертификационные центры, а федеральные структуры. Это Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России и Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора. Раньше сертификат получали на каждую серию и партию препаратов. Из-за длительных и громоздких процедур некоторые центры сертификации прибегали к упрощенной процедуре проверки качества – смотрели, грубо говоря, только на упаковку, из-за чего на рынок попадали некачественные лекарства. Система показала, что она не может защитить рынок от фальсифицированных лекарств, потому центры сертификации нередко подходили к своей задаче формально.
Фактически систему подтверждения качества лекарств не отменяют, просто его теперь будут подтверждать федеральные органы, а не центры сертификации. Можно назвать это глобальной реформой. И проводят ее для того, чтобы, напротив, обеспечить безопасность и качество. Кроме того, помните, что вскоре начнет работать еще одна система защиты от фальсификата – обязательная маркировка лекарств. Все препараты будут иметь свой собственный штрих-код.
Говорят, отменой сертификации воспользуются бизнесмены, а не производители. Или это наоборот плюс – проверенные препараты быстрее дойдут по людей?
— Кому точно на руку данная инициатива – так это испытательным лабораториям и комиссиям по качеству. У них явно прибавится работы. Бизнес и производители будут вынуждены адаптироваться. Как и любое нововведение, прежде чем оно эффективно заработает,оно должно будет пройти стадию обкатки, во время которой все участники процесса, как правило, испытывают неудобства.
Может ли случиться так, что отмена сертификации откроет ворота контрафактному товару, товару с поддельными паспортами, что это станет еще одним поводом для коррупционных схем? Как быть с теми препаратами, которые вообще не производят в России?
— Для них доступ не закрывается. Поставщики зарубежных препаратов смогут, как и все прочие, воспользоваться новой схемой. И процедура выпуска лекарства на рынок после подтверждения в федеральном органе будет занимать всего 3 дня, что, безусловно, на руку и поставщикам, и производителям, в том числе зарубежным.
Сейчас часто приходится слышать, что если раньше из-за границы привозили одежду и сувениры, то сейчас это лекарства. Любые, начиная с банального аспирина. Считается, что даже он по качеству лучше отечественного. Есть ли в этом доля правды?
— Да, это так. Российские дженерики часто уступают по качеству оригинальным препаратам. Другой вопрос, что не все могут позволить купить дорогой западный препарат.
Почему с рынка исчезают лекарства, с которыми раньше вообще не было проблем? Анаприлин, пироксикам, препараты от диабета и т. д. Минздрав упоминал, что если аптеки не закупают дешевые лекарства, то могут поплатиться серьезными штрафами. Так ли это? И что делать пациентам, если необходимое лекарство на многие месяцы исчезло из аптек?
— В России усугубляется ситуация с лекарственным обеспечением. В первую очередь это связано с изъянами в тендерной системе госзакупок. Это происходит из-за слишком низкой максимальной цены контракта – фармпроизводители не готовы работать себе в убыток. Следовательно, тендер проводится повторно, с чуть более высокой ценой. На все это нужно время, и получается, что жизненно необходимые лекарства просто исчезают с прилавков на какое-то время. Страдают в данной ситуации пациенты. Многие пациенты с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в постоянном применении определенных лекарств, стараются запастись препаратами на столько, на сколько позволяет личный бюджет и срок годности.
Фото pixabay.com
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