В России разработаны меры против распространения коронавируса
27 января 2020 09:27
103
В России по поручению правительства разработали меры, которые позволят не допустить распространение нового коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Ситуация остается на строгом контроле ведомства. За день число зараженных новой пневмонией в Китае выросло на треть и составило 2 тысячи 794 человека, сообщают местные власти. Скончались 80 человек.
Большинство случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян выявлено 16 заразившихся, из них один скончался.
Коронавирус также обнаружен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США,Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
27 января 2020 09:27
За день число зараженных новой пневмонией в Китае выросло на треть. Здравоохранение
103
26 января 2020 23:37
За это его могут исключить из «Единой России». Здравоохранение
398
26 января 2020 11:13
Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора. Здравоохранение
411
25 января 2020 21:53
По данным СМИ, с 1 января, согласно приказу Минтруда, в котором чиновник отвечает за тему людей с ограниченными возможностями здоровья, целый ряд пациентов могут... Здравоохранение
678
25 января 2020 13:42
Во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль. Здравоохранение
631
24 января 2020 15:08
Известному медику было 92 года. Здравоохранение
439
24 января 2020 14:50
Он оснащен необходимым оборудованием. Здравоохранение
446
22 января 2020 22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция" Здравоохранение
318
22 января 2020 09:35
Они проснулись из-за аномально-теплой погоды. Здравоохранение
211
21 января 2020 22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой. Здравоохранение
324
Современная медицина
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
35
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
86
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
105
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
371
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15207
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15040
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
366
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1935
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
709
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1604
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1334
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
910
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
923
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1374
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1469
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1731
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2834
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3381
Мероприятия