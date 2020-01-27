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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России разработаны меры против распространения коронавируса

27 января 2020 09:27
103
В России разработаны меры против распространения коронавируса
За день число зараженных новой пневмонией в Китае выросло на треть.

В России по поручению правительства разработали меры, которые позволят не допустить распространение нового коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Ситуация остается на строгом контроле ведомства. За день число зараженных новой пневмонией в Китае выросло на треть и составило 2 тысячи 794 человека, сообщают местные власти. Скончались 80 человек.

Большинство случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян выявлено 16 заразившихся, из них один скончался.

Коронавирус также обнаружен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США,Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной, передает Радио Маяк.
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Комментарии


Здравоохранение
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