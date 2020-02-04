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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России начали подготовку к масштабному распространению коронавируса

4 февраля 2020 11:52
57
В России начали подготовку к масштабному распространению коронавируса
Пока не удалось выделить штамм коронавируса у пациентов, находящихся в России. 

В настоящий момент Минздрав России не может точно спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом нового типа, однако в стране готовятся к возможности его масштабного распространения. Об этом 4 февраля заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

«Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране, мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель», — цитирует его ТАСС.
Он также сообщил, что пока не удалось выделить штамм коронавируса у пациентов, находящихся в России. Его отсутствие тормозит создание противовирусной вакцины. «Действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно», — добавил Краевой.

Замглавы Минздрава отметил, что на создание вакцины уйдет немного времени — от двух до пяти месяцев. Чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус, которым специалисты пока не располагают.

Краевой также рассказал, что в России в настоящее время есть как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса. «Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий, СИЗов так называемых, средств индивидуальной защиты, — это маски, халаты, лекарственные препараты», — подчеркнул он.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре сообщили, что за прошедшие сутки новых случаев заражения новым типом коронавируса на территории России не выявлено. В настоящий момент в РФ находятся двое зараженных пациентов, оба они граждане КНР. Они находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

По состоянию на утро вторника общее число заразившихся коронавирусом в КНР составило 20 438 человек, 425 скончались, 632 выписаны из больниц.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV начал распространяться в городе Ухань в конце декабря. Заболевание уже выявлено в 23 странах, среди которых США, Франция, Германия, Южная Корея и Россия, пишут "Известия".
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Комментарии


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