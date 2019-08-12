В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
12 августа 2019 09:59
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В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми, а также дали несколько рекомендаций по детскому питанию. Об этом 12 августа сообщает ТАСС.
Так, по словам специалистов ведомства, в рационе ребенка добавленный сахар не должен превышать 10% от суточной нормы калорий.
Они пояснили, что добавленным сахаром является продукт, который помещается в блюдо дополнительно уже к содержащемуся в нем. Поэтому специалисты рекомендовали внимательно изучать состав готовых детских завтраков.
«Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей — чуть меньше, у подростков — 13%», — подчеркнули эксперты, указав на существующие ошибки в питании.
Помимо этого в Роспотребнадзоре отметили, что завтрак детей должен быть плотным. После него ребенку можно дать что-то сладкое для поддержания бодрого состояния.
Специалисты обратили внимание на то, что содержание быстрых углеводов, содержащихся в газировке, готовых завтраках, кондитерских изделиях, в рационе ребенка должно быть адекватным, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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