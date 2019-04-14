В Роспотребнадзоре научили россиян правильно выбирать рыбные консервы
14 апреля 2019 10:37
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы, так как именно в них чаще всего нарушены требования по физико-химическим показателям, которые определяют качество продукта. Статья была опубликована на сайте ведомства.
В первую очередь граждан призвали обращать внимание на упаковку. Она должна содержать маркировку, включающую такие данные, как наименование продукции и производителя, его место нахождения, дату производства, срок годности, а также массу, состав продукции и пищевую ценность.
Маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей. Также в Роспотребнадзоре отметили, что если консервы были изготовлены из мороженой рыбы, на упаковке должна содержаться соответствующая надпись.
Ведомство напомнило, что в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%, и призвало граждан немедленно обращаться при обнаружении некачественных продуктов, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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