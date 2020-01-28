В Китае уточнили, как передается коронавирус
28 января 2020 14:00
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Появилась информация о новых симптомах пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом. Также в Китае рассказали о способах его передачи.
По словам представителя Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ли Синвана, главным образом коронавирус передается воздушно-капельным путем. Однако им можно заразиться и через прикосновение к глазам грязными руками, пишет РИА Новости.
Также Синван уточнил, что лечится пневмония около одной-двух недель. Причем за семь дней могут восстановиться пациенты с более легкой формой заболевания. Как стало известно, пациентов выписывают из больницы только после того, как у них проходят клинические симптомы заболевания и нормализуется температура тела, пишет «Парламентская газета».
Ранее стало известно, что Россия обсуждает с китайской стороной возможность выезда своих граждан из провинции Хубэй, оказавшейся на карантине в рамках борьбы с коронавирусом, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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