В Чите выписали переболевшего коронавирусом китайца. Заражённых в РФ больше нет
12 февраля 2020 13:23
106
Гражданина Китая, у которого обнаружили коронавирус в Забайкальском крае, выписали из больницы после того, как он выздоровел. Об этом сообщили в ситуационном центре региона.
— Пациент выздоровел и выписан из краевой инфекционной больницы, — говорится в сообщении.
По словам главного врача больницы Сергея Юрчука, доказательством тому стали взятые у пациента анализы, которые подтвердили отсутствие вируса. Он также вручил гражданину КНР справку о выписке из медучреждения.
Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря. В России было зафиксировано два случая заражения новым типом пневмонии — в Забайкалье и Тюменской области. Ранее Лайф сообщал, что китайскую студентку из Тюмени выписали после завершения лечения, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
12 февраля 2020 15:56
Много лет проблема пациента не решалась, хотя проводились лечение и операции в Италии, но желаемого результата пациент не получил. Здравоохранение
71
12 февраля 2020 13:59
Самарский областной суд вынес решение по иску стоматолога. Здравоохранение
123
12 февраля 2020 13:23
Доказательством тому стало несколько взятых у него анализов, которые подтвердили отсутствие заболевания. Здравоохранение
106
12 февраля 2020 10:59
Обыкновенному потребителю нет смысла отказываться от привычного молока. Здравоохранение
135
12 февраля 2020 10:25
Они остались недовольны тем, как им исправили уши, веки и грудь. Здравоохранение
183
11 февраля 2020 13:51
Министр отметил, что этот посыл нужно распространить на другие отрасли социальной сферы. Здравоохранение
322
11 февраля 2020 13:08
Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов. Здравоохранение
269
11 февраля 2020 10:08
В последнее время в нашем регионе активно развивается так называемый «медицинский туризм». Здравоохранение
237
10 февраля 2020 22:03
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет. Здравоохранение
302
10 февраля 2020 14:03
Контакт-центр ТФОМС планирует выбрать 19 февраля. Здравоохранение
222
Современная медицина
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
79
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
143
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
161
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
501
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
425
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15317
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
646
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2549
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
986
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2058
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1580
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1172
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
413
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1181
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1674
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1685
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2010
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3134
Мероприятия