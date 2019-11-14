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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые выявили опасное свойство сахара

14 ноября 2019 10:54
133
Ученые выявили опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.

Об этом в среду, 13 ноября, сообщили канадские ученые из Университета Альберты на сайте вуза.
Эксперименты показали, что мыши, чей рацион содержал в основном сахар, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани.

Отмечается, что сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий.

При этом продукты жизнедеятельности бактерий могут свободно перемещаться из кишечника, где они обычно находятся, в другие части организма.

Всё это может повысить вероятность развития других, в том числе нейродегенеративных, заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

22 октября сообщалось, что ученые из Медицинского колледжа Джорджии (США) выяснили, что употребление сахара крайне вредно для людей с ожирением, так как нарушает циркадные ритмы организма и повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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