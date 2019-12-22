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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды

22 декабря 2019 12:17
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Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки.

Избыточное употребление жидкости может способствовать повышению распада белка и вымыванию из организма человека нужных витаминов и микроэлементов. Об этом рассказал телеканалу RT доктор медицинских наук ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева в воскресенье, 22 декабря.

Погожева отметила, что в среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. При этом 1 литр организм получает из пищевых продуктов и еще 1–1,5 литра — в виде жидкости (чай, молоко, супы и пр.).

Специалист также рассказала, что для утоления жажды важно не только сколько человек выпил, но и вкусовые качества выпитой жидкости. В частности, Погожева подчеркнула, что кисловатые напитки стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

«Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть шесть–восемь стаканов) в день», — пояснила Погожева.

19 декабря эксперт рассказала о привычках, которые могут состарить кожу лица человека. В частности, порекомендовала вытирать лицо после умывания не растирающими, промакивающими движениями. Также она отметила важность умывания водой комнатной температуры, пишут "Известия".
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Комментарии


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