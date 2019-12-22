Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды
22 декабря 2019 12:17
120
Избыточное употребление жидкости может способствовать повышению распада белка и вымыванию из организма человека нужных витаминов и микроэлементов. Об этом рассказал телеканалу RT доктор медицинских наук ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева в воскресенье, 22 декабря.
Погожева отметила, что в среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. При этом 1 литр организм получает из пищевых продуктов и еще 1–1,5 литра — в виде жидкости (чай, молоко, супы и пр.).
Специалист также рассказала, что для утоления жажды важно не только сколько человек выпил, но и вкусовые качества выпитой жидкости. В частности, Погожева подчеркнула, что кисловатые напитки стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.
«Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть шесть–восемь стаканов) в день», — пояснила Погожева.
19 декабря эксперт рассказала о привычках, которые могут состарить кожу лица человека. В частности, порекомендовала вытирать лицо после умывания не растирающими, промакивающими движениями. Также она отметила важность умывания водой комнатной температуры, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
22 декабря 2019 12:17
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
120
21 декабря 2019 18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12. Здравоохранение
505
20 декабря 2019 19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
525
19 декабря 2019 11:08
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Здравоохранение
199
19 декабря 2019 11:05
Выезд осуществляется на основании заявления на предоставление соцуслуг. Здравоохранение
273
18 декабря 2019 22:47
Как пережить слишком теплую зиму. Здравоохранение
334
18 декабря 2019 19:16В Краснодаре будут лечить ещё одну девочку из США с пятном на лице
Как рассказали специалисты, родители юной пациентки связались с клиникой ещё в конце октябре этого года. Здравоохранение
316
18 декабря 2019 19:06
"Машина скорой помощи очень похожа на передвижную палату интенсивной терапии." Здравоохранение
530
17 декабря 2019 19:49
Специалисты мультидисциплинарной команды проводят психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в развитии и дальнейшие занятия по их... Здравоохранение
389
17 декабря 2019 18:07
Преследование врачей в Самарской области за приписки в отчетности о диспансеризациях началось только в 2019 году. Здравоохранение
4752
Современная медицина
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
22
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
18
15 декабря 2019 21:12
Любой уважающий себя салон, что предоставляет услуги по уходу за маникюром, обязан соблюдать санитарные нормы, так как на первом месте находится не только... Современная медицина
27
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
219
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14985
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14831
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
348
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
527
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
364
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1074
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
763
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
701
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
409
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
642
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
736
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1017
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2155
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2663
Мероприятия