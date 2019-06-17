Ученые рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом
17 июня 2019 13:16
89
Ученые из Университета в Хельсинки рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом. Как сообщается в издании Yle, это кручение обруча. Специалисты установили, что упражнения с хулахупом эффективнее прохождения 10 тысяч шагов в день.
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Их поделили на две группы. Одна в течение двух месяцев крутила хулахуп каждый день в течение 13 минут.
Другая группа ежедневно проходила 10 тысяч шагов. Затем группы поменялись заданиями.
В результате медики выяснили, что упражнения с обручем в два раза изменили соотношение жировой и мышечной массы в пользу мышц по сравнению с ходьбой. Также у женщин появилась более тонкая талия, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
17 июня 2019 13:16
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Здравоохранение
89
16 июня 2019 10:12
Губернатор отметил, что сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Здравоохранение
359
14 июня 2019 14:27
13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Здравоохранение
1984
14 июня 2019 12:25
В целом по России спрос на медицинских работников увеличился на 7,3%. Здравоохранение
323
14 июня 2019 10:47
Специалисты осмотрят пациентов старше 18 лет. Здравоохранение
225
13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
352
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
333
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
387
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
313
10 июня 2019 17:53
Сотрудники лечебных учреждений самарского региона приняли активное участие в спортивном мероприятии и показали пример здорового образа жизни. Здравоохранение
360
Современная медицина
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
76
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
102
13 мая 2019 18:49Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться. Современная медицина
158
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13872
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13940
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14143
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
368
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
346
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
318
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
411
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
405
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
359
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
297
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
578
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
599
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
348
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
649
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
569
Мероприятия