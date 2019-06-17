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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом

17 июня 2019 13:16
89
Ученые рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом.

Ученые из Университета в Хельсинки рассказали о самом эффективном способе борьбы с лишним весом. Как сообщается в издании Yle, это кручение обруча. Специалисты установили, что упражнения с хулахупом эффективнее прохождения 10 тысяч шагов в день.

В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Их поделили на две группы. Одна в течение двух месяцев крутила хулахуп каждый день в течение 13 минут.

Другая группа ежедневно проходила 10 тысяч шагов. Затем группы поменялись заданиями.

В результате медики выяснили, что упражнения с обручем в два раза изменили соотношение жировой и мышечной массы в пользу мышц по сравнению с ходьбой. Также у женщин появилась более тонкая талия, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com

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