Ученые назвали улучшающий состояние сосудов и сердца продукт
1 июня 2019 12:34
63
Ежедневное употребление всего 150 г черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета.
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имевших лишний вес и проблемы с системой метаболизма.
Испытуемых разделили на три группы: первым полагалось съедать по 150 г черники в день, вторым — половину этой порции, третьи не употребляли эти ягоды совсем.
Эксперимент длился полгода. В результате выяснилось, что за это время в первой группе у добровольцев улучшилось кровообращение, состояние сердца и прочность сосудов.
Риск развития заболеваний снизился на 12–15%, пишет «Медикфорум» со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.
Кроме того, употребление черники позитивно сказалось на тех, у кого были метаболические нарушения, высокое артериальное давление, повышенный сахар в крови, а также лишние жировые отложения на животе и талии, сообщают "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
1 июня 2019 12:34
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Здравоохранение
63
31 мая 2019 11:23
Без этой гарантии расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несет сам гражданин. Здравоохранение
171
31 мая 2019 09:59
Медработники напомнят жителям района, прикрепленным к поликлинике №15, о том, как важно вовремя проходить диспансеризацию. Здравоохранение
186
30 мая 2019 10:25
Не стоит чрезмерно охлаждать помещение кондиционером. Здравоохранение
218
30 мая 2019 09:58
Много лет он занимается трансплантацией органов и тканей. Здравоохранение
263
29 мая 2019 14:39
Для ребят, которые проходят лечение в больнице, организован конкурс детских рисунков, воспитатели подготовили для них также стихи, пословицы и поговорки о... Здравоохранение
293
29 мая 2019 14:21
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
303
29 мая 2019 12:27
В программе конференции запланирован также мастер-класс из больничной операционной. Здравоохранение
217
29 мая 2019 11:58
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
277
28 мая 2019 16:16
Специалисты центра проведут консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом... Здравоохранение
283
Современная медицина
13 мая 2019 18:49Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться. Современная медицина
91
18 апреля 2019 10:01Отбеливание зубов. Процедура от профессионалов
Здоровые зубы не всегда бывают достаточно белого цвета. Часто их оттенок отличается от идеалов белизны. Современная медицина
108
12 апреля 2019 21:35
Для восстановления зуба с сохранением в полном объеме всех его особенностей анатомического характера, успешно используется художественная реставрация... Современная медицина
130
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13789
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13867
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14100
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
360
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
645
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
802
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15350
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
640
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
679
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
467
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
598
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
513
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
946
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
876
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
797
Мероприятия