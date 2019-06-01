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Ученые назвали улучшающий состояние сосудов и сердца продукт

1 июня 2019 12:34
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Ученые назвали улучшающий состояние сосудов и сердца продукт
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет.

Ежедневное употребление всего 150 г черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета.
Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имевших лишний вес и проблемы с системой метаболизма.

Испытуемых разделили на три группы: первым полагалось съедать по 150 г черники в день, вторым — половину этой порции, третьи не употребляли эти ягоды совсем.
Эксперимент длился полгода. В результате выяснилось, что за это время в первой группе у добровольцев улучшилось кровообращение, состояние сердца и прочность сосудов.

Риск развития заболеваний снизился на 12–15%, пишет «Медикфорум» со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.
Кроме того, употребление черники позитивно сказалось на тех, у кого были метаболические нарушения, высокое артериальное давление, повышенный сахар в крови, а также лишние жировые отложения на животе и талии, сообщают "Известия".


Фото pixabay.com
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