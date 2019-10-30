Я нашел ошибку
Главные новости: 
Объявлена дата церемонии награждения и хедлайнеры конкурса Студент года 2019
Объявлена дата церемонии награждения и хедлайнеры конкурса «Студент года 2019»
В российских аэропортах людей будут проверять скрытно с помощью нового комплекса
В российских аэропортах людей будут проверять скрытно с помощью нового комплекса
Самара вошла в ТОП 10 российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта
Самара вошла в ТОП 10 российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта
Более 200 пассажиров стали участниками акции День Пассажира на железнодорожном вокзале Самара
Более 200 пассажиров стали участниками акции «День Пассажира» на железнодорожном вокзале Самара
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей
В Самаре мошенница обманом получила 250 тысяч рублей
Через церемонию посвящения в нефтяники прошли 19 человек, пополнивших коллектив завода после окончания вузов.
Молодых специалистов КНПЗ раскрасили нефтью
В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего
В Сергиевском районе открывается первая в регионе библиотека будущего
сегодня  Среда, 30 октября, 13:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/10:
USD 63.83
-0.04
EUR 70.78
-0.06
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые назвали самый вредный продукт

30 октября 2019 09:35
123
Ученые назвали самый вредный продукт Это – мясо.
Это – мясо.

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья и окружающей среды. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Чтобы прийти к такому выводу специалисты провели исследование, разделив различные продукты на 15 групп, и изучили их влияние на организм человека и экологию.

Учитывалось, что некоторые продукты влияют на развитие диабета, болезней сердца и увеличивают риск инсульта и появления рака. Также, принимая во внимание то, что около трети парниковых газов в атмосфере составляют выбросы сельского хозяйства, 40% суши отведены под пашни, а 70% воды потребляет именно аграрный сектор, эксперты вывели специальный индекс. Он-то и позволил подсчитать наносимый природе вред от одной порции еды и определить самые «небезопасные» продукты.

Так, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло набрали менее 4 единиц на порцию, а рыба, курица и молочка получили 14 пунктов. Самый высокий показатель – у необработанного красного мяса – 73 пункта, пишет Радио Маяк.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
30 октября 2019  12:40
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
Россиянам напомнили о способах профилактики кори
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
56
30 октября 2019  09:35
Ученые назвали самый вредный продукт Это – мясо.
Ученые назвали самый вредный продукт
Это – мясо. Здравоохранение
123
29 октября 2019  18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный.
В районные и городские больницы губернии поступает новое оборудование
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный.  Здравоохранение
280
29 октября 2019  14:02
Стоматологи в Самаре проведут желающим онкоскрининг слизистой оболочки полости рта
Стоматологи в Самаре проведут желающим онкоскрининг слизистой оболочки полости рта
Проведение осмотра занимает не более 2-3-х минут, является неинвазивным, бесконтактным. Здравоохранение
297
29 октября 2019  11:53
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
Охват прививками против гриппа от общей численности населения области составил 22,3%. Здравоохранение
185
29 октября 2019  10:16
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни. Здравоохранение
247
28 октября 2019  19:34
В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Самарской области.
В Самаре обсудили меры предупреждения в регионе заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
В региональном правительстве состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Самарской области.  Здравоохранение
2231
28 октября 2019  16:53
Приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.
Стоматологи СО проведут онкоскрининг слизистой оболочки полости рта
Приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.  Здравоохранение
333
28 октября 2019  12:57
Скворцова адресовала вопрос о разрешении эвтаназии россиянам
Скворцова адресовала вопрос о разрешении эвтаназии россиянам
Прогнозировать исход возможного референдума в России министр не стала. Здравоохранение
383
28 октября 2019  10:52
Роскачество рекомендовало россиянам покупать только целые тыквы
Роскачество рекомендовало россиянам покупать только целые тыквы
Цвет и размер тыквы не влияет на ее потребительские свойства. Здравоохранение
232
Весь список
Современная медицина
24 октября 2019  21:25
Как подобрать контактные линзы
Как подобрать контактные линзы
 Мягкие контактные линзы – это современный и безопасный способ коррекции зрения. Как правильно подобрать линзы, чтобы они выполняли свою функцию и не... Современная медицина
32
18 октября 2019  18:00
Подготовка к лазерной эпиляции
 Одна из задач современного человека, быть красивым. Не важно кто вы, мужчина или женщина, все сталкиваются с проблемой удаления нежелательных волос.  Современная медицина
51
16 октября 2019  17:51
МРТ клиника «Она» на Ветеранов, 56: цены и график работы
 Пройти магнитно-резонансное сканирование в Санкт-Петербурге не представляет труда, так как в Северной столице ведут прием сотни диагностических центров.... Современная медицина
235
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14672
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14564
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14555
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
260
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
423
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
480
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
536
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1183
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
767
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1208
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1885
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1289
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1574
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1764
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1231
Весь список

Мероприятия
Областная научная библиотека приглашает на учебный бал всех, кто любит танцевать
В Самаре пройдет городской семинар-практикум «Фольклор: традиции и современность»
В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные