Ученые назвали самый вредный продукт
30 октября 2019 09:35
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Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья и окружающей среды. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Чтобы прийти к такому выводу специалисты провели исследование, разделив различные продукты на 15 групп, и изучили их влияние на организм человека и экологию.
Учитывалось, что некоторые продукты влияют на развитие диабета, болезней сердца и увеличивают риск инсульта и появления рака. Также, принимая во внимание то, что около трети парниковых газов в атмосфере составляют выбросы сельского хозяйства, 40% суши отведены под пашни, а 70% воды потребляет именно аграрный сектор, эксперты вывели специальный индекс. Он-то и позволил подсчитать наносимый природе вред от одной порции еды и определить самые «небезопасные» продукты.
Так, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло набрали менее 4 единиц на порцию, а рыба, курица и молочка получили 14 пунктов. Самый высокий показатель – у необработанного красного мяса – 73 пункта, пишет Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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