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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Стоматологи в Самаре проведут желающим онкоскрининг слизистой оболочки полости рта

29 октября 2019 14:02
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Стоматологи в Самаре проведут желающим онкоскрининг слизистой оболочки полости рта
Проведение осмотра занимает не более 2-3-х минут, является неинвазивным, бесконтактным.

30 октября с 8.00 до 20.00 врачи-стоматологи Самарской областной клинической стоматологической поликлиники (Самара, ул. Клиническая, 39) проведут акцию по повышению «онкологической настороженности» «Раннее обращение к специалисту и ранняя постановка диагноза спасают жизнь!» В этот день все желающие смогут пройти онкоскрининг слизистой оболочки полости рта, сообщает Минздрав региона.

Проведение осмотра занимает не более 2-3-х минут, является неинвазивным, бесконтактным. Специальный аппарат направляют в полость рта и через особые очки проводят визуальный осмотр всех отделов ротовой полости. Данный метод позволяет выявлять очаги аномального свечения, связанные с наличием воспалительных, предраковых и злокачественных заболеваний.

На основании проведенного стоматологического осмотра пациентам будут даны индивидуальные рекомендации и, если потребуется, направление к врачу-онкологу.

Записаться на осмотр можно по телефонам с 8.00 до 20.00 в будние дни:
8(846)336-66-92 – регистратура лечебно-хирургических отделений по ул. Клиническая, 39
8(846)334-77-39 – регистратура лечебно-хирургических отделений по ул. Часовая, 4
В течение дня для населения Самарской области в соцсетях twitter и facеbook будет работать «горячая линия», в ходе которой на все вопросы пациентов, касающиеся стоматологического здоровья, ответит главный врач Самарской областной стоматологической поликлиники Юлия Андреевна Шухорова.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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