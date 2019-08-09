Специалисты обнаружили полезные свойства манго
9 августа 2019 13:24
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Специалисты рассказали, почему нужно есть манго. Они озвучили три причины. По мнению экспертов, этот продукт сочетает в себе изысканный вкус и невероятное количество полезных витаминов, пишет ФедералПресс.
Ученые провели исследование и узнали полезные свойства этого плода. Так, в составе манго можно обнаружить каротиноиды и бета-каротин. Эти вещества в организме человека преобразовываются в витамин А и выполняют антиоксидантную роль. Помимо этого высокое содержание витамина С обеспечивает поддержку иммунной системы.
Эксперты уточнили, что в манго содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают защищать печень от токсических веществ. Кроме этого, содержащая там клетчатка способствует улучшению работы пищеварения и выведению токсинов. По словам специалистов, один плод манго позволяет получить 20 % от суточной нормы клетчатки и поможет избежать недостатка калия, сообщает webinfo.
Фото: pixabay.com
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