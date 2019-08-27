Специалист объяснил опасность чихания с закрытым носом и ртом
27 августа 2019 09:14
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Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, почему опасно чихать с закрытым ртом и носом.
По его словам, человек часто чихает по причине аллергической реакции или простуды, а также при выходе из темного помещения на улицу, когда на сетчатку глаза попадает яркий солнечный свет.
«Эти механизмы чихания могут нести опасность. Аллергены и инфекцию не нужно держать в себе, их нужно обязательно вычихнуть наружу», — отметил специалист.
Врач уточнил, что чихание «в себя», во-первых, может вызвать проблемы с органами слуха. Если закрыть нос и рот, слизь под давлением может попасть в слуховые трубы, соединяющие носоглотку со средним ухом. Таким образом, есть риск возникновения воспаления слуховой трубы — евстахиита.
Кроме того, микробы могут под давлением попасть в околоносовые пазухи: гайморовы, лобные, клетки решетчатого лабиринта. В результате может возникнуть воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа (синусит), воспаление гайморовой пазухи (гайморит), воспаление клиновидной пазухи (сфеноидит) или воспаление лобной пазухи (фронтит).
Наконец, чихание с закрытыми ртом и носом может спровоцировать повышение внутричерепного давления и носовое кровотечение, пишут "Известия".
«Пожилые люди, пациенты со слабыми стенками сосудов, вегетососудистой дистонией могут почувствовать себя плохо», — заключил медик.
Фото: pixabay.com
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