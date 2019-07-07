Специалист дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
7 июля 2019 11:22
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Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов, пишут "Известия".
В первую очередь, перед выходом на солнце не стоит есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма — в них содержится фурокумарин, который делает кожу более чувствительной к солнечным лучам, а значит повышает риск получения ожога. Также не стоит забывать о важности солнцезащитного крема и опасности сна под палящим солнцем.
Если ожог все же был получен, то пораженный участок не нужно мазать растительным маслом, йогуртом или лимоном.
Вместо народных средств, лучше охладить кожу влажной тканью, нанести увлажняющий крем без отдушек или крем с гидрокортизоном, принять ибупрофен и пить как можно больше воды.
Если на коже образовались маленькие пузырьки, то необходимо принять местный антибиотик. В случае формирования больших волдырей, корки или появления тошноты нужно незамедлительно обратиться к врачу.
«Краткосрочные последствия солнечных ожогов тривиальны, и, как правило, с ними можно справиться в домашних условиях. Но долгосрочные последствия — серьезны. Солнечный ожог, особенно в детском возрасте, наносит непоправимый ущерб коже, что грозит развитием рака кожи через 20 или 30 лет», — цитирует дерматолога Medicalxpress.
Фото: pixabay.com
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