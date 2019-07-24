Составлен рейтинг самых болеющих городов РФ
24 июля 2019 12:45
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По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, чаще всего люди болеют в Москве, Челябинске и Перми.
Респондентам задавали три вопроса:
Вы болеете больше 3 раз в год? Если заболеваете идёте на больничный? Если заболеваете Вы, то болеете всей семьёй?
Далее следуют такие города как: Омск (4), Санкт-Петербург (5), Екатеринбург (6), Саратов (7), Красноярск (8), Брянск (9), Владивосток (10) Уфа (11), Новосибирск (12), Воронеж (13), Чебоксары (14), Самара (15), Пенза (16), Волгоград (17), Брянск (18), Краснодар (19), Оренбург (20), Томск (21), Иваново (22), Симферополь (23), Казань (24) и Сочи (25).
Андрей Штыров - коммерческий директор агентства уточнил, что по данным опроса только 32% россиян берут больничный, 46% опрошенных переносят болезнь «на ногах», в том числе посещая работу, а 22% респондентов указали, что берут несколько дней «за свой счет» чтобы «отлежаться дома».
Только 38% жителей России болеют чаще трех раз в год. И 41% опрошенных отметили, что если заболевают они, то болеют всей семьей.
Эксперт отметил, что в Москве больничный берут не более 12% опрошенных, а чаще всего на больничный уходят в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже.
Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.
Фото: pixabay.com
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