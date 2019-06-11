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Скорая помощь Самары начала обслуживать Красноярский, Волжский и Кинельский районы

11 июня 2019 13:29
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Скорая помощь Самары начала обслуживать Красноярский, Волжский и Кинельский районы
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать.

С 1 апреля вступил в силу приказ минздрава, согласно которому теперь в зону обслуживания "Самарской городской станции скорой медицинской помощи" входит не только Самара, но и территории Волжского, Красноярского, Кинельского района и самого Кинеля.
Заместитель главного врача станции по медицинской части Александр Пастушок рассказал порталу Samru.ru о том, как это реализуется на практике и какие изменения вводятся для пациентов и врачей.

Передача станций в управление вовсе не означает, что медики из Самары теперь должны ежедневно кружить по трем районам региона. Те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Бригады, работавшие до опубликования приказа в районах, также дислоцируются в этих районах, но перешли в управление самарской городской станции.
Однако теперь незанятая бригада медиков из Самары при необходимости может выехать в населенный пункт соседнего района.

«К примеру, если наша свободная бригада находится в Зубчаниновке (Самара), а экстренный вызов поступил из находящейся рядом Смышляевки (Волжский район), самарская бригада может туда выехать, - говорит Александр Пастушок. - Также и бригада из Смышляевки, свободная от работы, по необходимости может поехать в соседнее село, которое раньше не входило в нашу зону ответственности, мы можем направить. Это дает большие преимущества в организационном плане».

При необходимости и по возможности, в интересах больного станция может направить за пределы Самары местную анестезиолого-реанимационную бригаду, что раньше было невозможно.

Все звонки пациентов из Самары и трех вышеуказанных районов теперь поступают в единый диспетчерский центр столицы губернии. Там к чемпионату мира по футболу полностью обновили аппаратуру. Центр направляет нужные бригады на место.

При этом в Волжском районе работали по такой схеме и до 1 апреля, хотя местная станция находилась в управлении области: Самара принимала вызовы, передавала для выполнения бригадам, осуществляла контроль за выездом, оказывала организационную помощь. Это было связано с особенностями формата местных телефонных номеров.

сердцеНовые возможности по транспортировке пациентов
Еще один плюс передачи районов в зону ответственности Самары - экономия времени больного. Ранее пациенты из муниципальных районов сначала доставлялись в свою центральную районную больницу. Если там не могли оказать специализированную помощь, человек эвакуировался в столицу губернии.

«Сами понимаете, человек поступил, какое-то время находится в больнице. Пока там будут созваниваться, пока что - теряется время больного. Теперь мы принимаем решение о том, что возможно его доставить напрямую, минуя промежуточные ненужные ступени, - рассказал заместитель главврача самарской станции. - У нас сейчас с инсультом доставляются в больницу им. Середавина, с инфарктом - в кардиоцентр и т.д. То, как мы работали в городе, куда мы доставляли, теперь мы имеем возможность так же работать с пациентами из районов. Естественно, это не «хочу - сюда, хочу - туда». Есть определенные планы, маршрутизация».

Для функционирования скорой помощи нужна определенная инфраструктура: оперативный отдел, принимающий вызовы, сервисные подразделения, аптека - все, что обеспечивает бригаду на вызове всем необходимым. Теперь она одна на Самару и три района. Бригады в селе и в городе должны оснащаться единообразно, поэтому районные бригады получают оборудование, лекарства: все, что было в городе и не хватало на сельских территориях.

К примеру, кардиографы в Самаре и в районах теперь одинаковы. Появилась возможность передачи кардиограмм пациентов на расстоянии.

«Врачам, фельдшерам бывает достаточно сложно оценить кардиографическую картину, это специфическая вещь. У нас есть приборы, которые позволяют отправить кардиограмму с места вызова в онлайн-режиме в наш диспетчерский центр. Для этого мы создали функциональное подразделение, врачебно-консультативное бюро. Если сотрудник имеет какое-то затруднение в трактовке кардиограммы, он сообщает об этом нам с вызова. Мы смотрим ее и тут же, у постели больного решаем вопросы, которые должен был раньше решать человек там без какой-либо поддержки. Сейчас у нас каждая бригада, которая есть, может быть обеспечена этой аппаратурой», - отмечает Александр Пастушок.

В настоящее время, по словам представителя Самарской станции скорой помощи, аппаратура есть у большей части бригад. В ближайшее время, после решения технических вопросов, будут переданы оставшиеся приборы.

Еще одно новшество, доступное теперь бригадам муниципальных районов, присоединенных «к Самаре» - планшеты. Туда приходит вся необходимая информация о вызове: что случилось, где, когда. Также там есть все справочные данные о том, куда доставлять больных, все нужные приказы - то, что может забываться и теряться в рабочем порядке. Сейчас планшеты перепрограммируются для районов, а в селе Рождествено медики уже работают с таким оборудованием.
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Комментарии



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