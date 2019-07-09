Ситуация по ВИЧ в Самарской области стабильная

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Одной из приоритетных задач службы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе является увеличение охвата населения тестированием на ВИЧ. За 6 месяцев 2019 года этот показатель составил 12% (382 тысячи человек, что на 16 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года). Суть данной работы проста и понятна – чем больше случаев ВИЧ будет выявлено на максимально ранней стадии, тем раньше человек сможет встать на учёт в СПИД-центре и начать лечение, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни.Если говорить о первичной заболеваемости, то она стабилизировалась: по данным СПИД-центра на 1 июля 2019 года в регионе выявлено около 1 450 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это сопоставимо с аналогичным периодом 2018 года.Ещё один важный показатель – поражённость ВИЧ, который отражает общее число людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека в Самарской области. По данным на 1 июля 2019 года по сравнению с первым полугодием прошлого года прирост составил 2%, около 740 человек. Это связано со снижением смертности среди ВИЧ-инфицированных, увеличением охвата диспансерным наблюдением и лекарственной терапией. Другими словами, рост цифр по данному показателю означает, что люди с положительным ВИЧ-статусом в Самарском регионе получают необходимую медицинскую помощь, живут дольше и качественнее.