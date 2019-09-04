Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 4 сентября, 14:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/09:
USD 66.91
0.29
EUR 73.2
0.03
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Сегодня в России стартовала сезонная вакцинация от гриппа.

4 сентября 2019 09:31
138
Сегодня в России стартовала сезонная вакцинация от гриппа.
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила на Восточном экономическом форуме о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. К 2023 году министерство планирует окончательно заменить им существующие трехвалентные вакцины.

Новая российская вакцина уже зарегистрирована, и в этом году ею начнут прививать пациентов из групп самого высокого риска, сказала Скворцова. Особенность новой вакцины – в том, что она содержит не три, а четыре штамма гриппа и полностью перекрывает спектр возможностей сезонным штаммам гриппа. Сегодня в России стартовала сезонная вакцинация от гриппа, передает Радио Маяк.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
4 сентября 2019  09:31
Сегодня в России стартовала сезонная вакцинация от гриппа.
Сегодня в России стартовала сезонная вакцинация от гриппа.
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. Здравоохранение
138
3 сентября 2019  14:47
Комиссия РАН считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство утверждает обратное.
РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств
Комиссия РАН считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство... Здравоохранение
332
3 сентября 2019  13:29
Роспотребнадзор дал рекомендации по грамотному питанию для школьников
Роспотребнадзор дал рекомендации по грамотному питанию для школьников
Режим предусматривает три основных приема пищи и два перекуса. Здравоохранение
323
3 сентября 2019  11:57
Самарская поликлиника №9 вольется в 4-ю горбольницу
Самарская поликлиника №9 вольется в 4-ю горбольницу
Реорганизацию планируют завершить 28 февраля 2020 года. Здравоохранение
313
3 сентября 2019  10:59
Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты
Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты
  Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению... Здравоохранение
237
30 августа 2019  22:34
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.
В Александрове решили одновременно уволиться 12 медсестер райбольницы
Сейчас на место подавших заявления об увольнении больница ищет других медсестер.  Здравоохранение
524
30 августа 2019  13:19
В Фарфоре назвали причину массового отравления самарцев
В «Фарфоре» назвали причину массового отравления самарцев
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку. Здравоохранение
330
30 августа 2019  09:06
Кофе противопоказан людям с усталостью
Кофе противопоказан людям с усталостью
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
263
29 августа 2019  21:22
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.
В России могут появиться две новые медицинские специальности
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела.  Здравоохранение
1685
29 августа 2019  17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.
В регионе стартовал проект, направленный на спасение жизней пациентов с сердечными недугами
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.  Здравоохранение
381
Весь список
Современная медицина
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
99
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
127
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
216
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14325
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14283
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14371
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
234
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
487
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
346
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
314
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
550
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1451
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
423
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2202
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
406
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
683
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
495
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
632
Весь список

Мероприятия
Сызранская спортшкола СШОР №2 отметит 70-ти летие
В Самарской области в 5-й раз отметят День дружбы народов
В Самаре пройдёт фестиваль студентов «Мы - будущее России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные