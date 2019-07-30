Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
30 июля 2019 12:58
141
Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip выяснил, жители каких российских городов чаще всего беспокоятся о своих путешествиях и страхуют их. Оказалось, что о своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока, а выезжая за рубеж свое здоровье больше других страхуют путешественники из Москвы и Калининграда.
Страховку для выезжающих за рубеж (ВЗР) чаще других покупают путешественники из Москвы, Калининграда, Казани, Кирова и Читы. Такой полис помогает избежать трат на медицинскую помощь во время поездки: если путешественнику понадобится обратиться ко врачу, страховая компания покроет все расходы на сумму, указанную в полисе.
Жители каких городов чаще всего страхуют здоровье за рубежом
Москва
Калининград
Казань
Киров
Чита
Екатеринбург
Томск
Санкт Петербург
Ноябрьск
Самара
В топ 5 городов, жители которых больше других россиян волнуются о своих путешествиях на самолёте, помимо Кировска и Владивостока входят Петропавловск-Камчатский, Новокузнецк и Геленджик. Страховку перелёта можно приобрести во время оформления авиабилета на OneTwoTrip. Согласно её условиям, страховая компания выплатит компенсацию в нескольких ситуациях: если рейс задержат или отменят, если авиакомпания потеряет или повредит багаж, если пассажир не сможет совершить поездку или если с пассажиром во время полёта произойдёт несчастный случай.
Жители каких городов чаще всего страхуют полёты
Кировск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский
Новокузнецк
Ноябрьск
Геленджик
Петрозаводск
Красноярск
Орск
Южно-Сахалинск
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
30 июля 2019 14:04
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
109
30 июля 2019 12:58
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
141
29 июля 2019 16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры». Здравоохранение
531
29 июля 2019 14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона. Здравоохранение
370
28 июля 2019 13:03
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
498
28 июля 2019 10:37
В России им больны около 3,5 млн человек. Здравоохранение
386
26 июля 2019 13:18
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты. Здравоохранение
406
26 июля 2019 09:58
Грибы не всегда грибы имеют очевидные различия. Здравоохранение
447
25 июля 2019 19:13
Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве... Здравоохранение
433
25 июля 2019 11:59
Одна из ошибок — отказ от завтрака. Здравоохранение
1272
Современная медицина
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
48
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
132
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
298
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14110
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14130
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14283
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
468
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
358
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
503
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
446
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
348
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
484
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
415
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
736
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
784
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
685
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
890
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
896
Мероприятия