Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
2 декабря 2019 13:10
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Возбудителем болезни является вирус, основным носителем которого является рыжая полевка. Чем выше численность лесных мышевидных грызунов, тем активнее передается вирус от зверька к зверьку.
Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших испражнений зараженных грызунов при контакте с травой и сеном, где они обитают. Возможно заражение через продукты и через руки, загрязненные выделениями грызунов.
Чаще всего заражения происходят при кратковременном пребывании на отдыхе в лесу, при работе в садах, огородах и дачах, по месту жительства, в домах, расположенных вблизи леса, на производстве, связанном с работой в лесу или вблизи него, в сельской местности, при транспортировке сена и соломы и т.д.
Ранее период подъема заболеваемости приходился на осенне-зимний сезон, в этом году динамика сместилась – рост заболеваемости наблюдается с лета.
Продолжительность скрытого, инкубационного периода длится от 7 до 35 дней, чаще 2-3 недели.
Заболевание начинается внезапно — с озноба, повышения температуры тела, появления сильных головных болей, чувства ломоты в мышцах и суставах, потери аппетита и общей слабости. Впоследствии присоединяются рвота, тошнота, головокружение, бессонница.
Высокая температура держится 3-5 дней, затем постепенно снижается. В этот период появляются боли в пояснице и животе, т.е. наиболее ярко выступают признаки поражения почек. У некоторых больных наблюдаются носовые, желудочные кровотечения, сыпь на коже и кровоизлияния в склеру глаз, кратковременное расстройство зрения в виде нарушения способности различать детали окружающих предметов. Больного беспокоит жажда, в то же время из-за нарушения деятельности почек уменьшается выделение мочи.
Часто первые проявления болезни носят менее острый характер, напоминая по симптомам небольшую простуду. В этом случае периодически возникает легкий кашель, общее недомогание, появляется сонливость. Если не обратиться к врачу за лечением, когда лихорадка только начинает развиваться, то она перейдет в более тяжелую форму, начиная стремительно прогрессировать.
При несвоевременном обращении к врачу за медицинской помощью могут развиться тяжелые формы заболевания, представляющие серьезную опасность для жизни человека.
Чтобы предохранить себя от заражения вирусом ГЛПС, необходимо помнить о соблюдении личной гигиены!
При посещении леса, при проживании в домах, расположенных в непосредственной близости от леса, или при выезде на садово-дачные участки
НЕЛЬЗЯ:
— нельзя ловить и брать в руки грызунов;
— нельзя оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов, продукты питания;
— нельзя употреблять в пищу испорченные или загрязненные грызунами продукты;
— нельзя захламлять жилье и подсобные помещения, дворовые участки, создавая оптимальные условия для жизнедеятельности грызунов;
— нельзя употреблять немытые лесные и полевые ягоды, а также воду из открытых источников, не прокипятив ее;
НУЖНО:
— влажную уборку помещений дач и садовых домиков проводить с применением дезинфицирующих растворов и только в медицинской маске или марлевой повязке (из четырех слоев марли) и резиновых перчатках, в специально выделенной одежде;
— работы на садовом участке, связанные с пылеобразованием, обязательно проводить в марлевой повязке;
— хранить продукты в закрытой таре;
— следить за тем, чтобы грызуны не проникали в жилые помещения и хозяйственные постройки, своевременно заделывать вентиляционные отверстия решетками с мелкими ячейками, ликвидировать щели и отверстия в фундаментах; проводить дератизационные мероприятия вокруг дома или садового участка (разложить приманки для уничтожения грызунов, использовать ловушки, механические или клеевые, отпугивающие устройства). Приобретая приманки, необходимо обратить внимание на наличие четкой инструкции по использованию и наличие государственной регистрации препарата;
— уничтожать сорную растительность, своевременно вывозить бытовой мусор;
— любителям отдыха на природе при выборе места для ночевки или дневного отдыха следует отдавать предпочтение сухим, не заросшим кустарником участкам леса; избегать ночевок в стогах сена и соломы, шалашах, заброшенных строениях;
— при посещении леса, при сборе ягод и грибов, во время пикников, в туристических походах необходимо строго соблюдать личную гигиену. Не следует оставлять продукты на земле – лучше подвешивать их на дерево или оставлять в машине. При сборе хвороста -прикрывать рот и нос марлевой повязкой или платком, сложенным в несколько слоев; не использовать для подстилок прошлогоднее сено или солому; не курить и не принимать пищу немытыми руками.
ВАЖНО! При появлении признаков заболевания: повышении температуры, болей в области поясницы, мышцах, уменьшении количества выделяемой мочи и изменении ее цвета немедленно обращайтесь к врачу, заниматься самолечением опасно!
Видео можно посмотреть здесь.
Фото pixabay.com
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