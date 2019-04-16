Самарское медицинское сообщество обсудит роль общественной организации врачей в реализации нацпроекта

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17 апреля в 14.00 в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина (г. Самара, ул. Ташкентская, 159, актовый зал) для главных врачей, заместителей главных врачей, сотрудников медицинских учреждений – членов общественной организации «Самарская областная ассоциация врачей» совместно с министерством здравоохранения Самарской области и Самарским государственным медицинским университетом состоится научно-образовательная конференция: «Роль СОАВ в реализации национального проекта «Здравоохранение».О роли ассоциации врачей в реализации целей и задач Национального проекта «Здравоохранение» расскажет президент Самарской областной ассоциации врачей, профессор Самарского государственного медицинского университета Сергей Измалков.Вопрос обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами поднимет в своем выступлении д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе, директор ИПО, заведующий кафедрой хирургии ИПО СамГМУ Евгений Корымасов.Участники конференции обсудят также вопросы этики в профессиональной деятельности врача и роль лечебных учреждений в реализации решений итоговой коллегии министерства здравоохранения губернии.Фото pixabay.com