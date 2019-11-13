Самарским участникам акции «Стоп диабет» расскажут о пользе ходьбы русских странников

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14 ноября с 12-00 до 15-00 года в здании Правительства Самарской области (Молодогвардейская 210) представители Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья», СО НКО - победители Конкурса Президентских грантов и волонтеры студенческого научного общества СамГМУ проведут профилактическую акцию «Стоп диабет».Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Организаторы акции расскажут о факторах риска развития сахарного диабета, об измерении артериального давления, определении уровня глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, проведут мини мастер-классы по скандинавской ходьбе, ходьбе русских странников.С 11 по 16 ноября в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения будут проходить различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, информирование граждан о профилактике развития сахарного диабета.Фото pixabay.com