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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарским участникам акции «Стоп диабет» расскажут о пользе ходьбы русских странников

13 ноября 2019 11:33
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Самарским участникам акции Стоп диабет расскажут о пользе ходьбы русских странников
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом.

14 ноября с 12-00 до 15-00 года в здании Правительства Самарской области (Молодогвардейская 210) представители Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья», СО НКО - победители Конкурса Президентских грантов и волонтеры студенческого научного общества СамГМУ проведут профилактическую акцию «Стоп диабет».

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Организаторы акции расскажут о факторах риска развития сахарного диабета, об измерении артериального давления, определении уровня глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, проведут мини мастер-классы по скандинавской ходьбе, ходьбе русских странников.
С 11 по 16 ноября в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения будут проходить различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, информирование граждан о профилактике развития сахарного диабета.

Фото pixabay.com

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Комментарии



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