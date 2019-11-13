Самарским участникам акции «Стоп диабет» расскажут о пользе ходьбы русских странников
13 ноября 2019 11:33
123
14 ноября с 12-00 до 15-00 года в здании Правительства Самарской области (Молодогвардейская 210) представители Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья», СО НКО - победители Конкурса Президентских грантов и волонтеры студенческого научного общества СамГМУ проведут профилактическую акцию «Стоп диабет».
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Организаторы акции расскажут о факторах риска развития сахарного диабета, об измерении артериального давления, определении уровня глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, проведут мини мастер-классы по скандинавской ходьбе, ходьбе русских странников.
С 11 по 16 ноября в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения будут проходить различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, информирование граждан о профилактике развития сахарного диабета.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
13 ноября 2019 11:33
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с диабетом. Здравоохранение
123
12 ноября 2019 14:51
К биоматериалам, из которых изготавливаются имплантаты, используемые для протезирования, предъявляются особые требования. Здравоохранение
319
11 ноября 2019 20:37
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении. Здравоохранение
334
11 ноября 2019 20:29
Скончалась почетный врач СОКБ имени Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Ивановна Дериенко Здравоохранение
733
9 ноября 2019 13:10
Выставки кошек и собак под строжайшим запретом. Здравоохранение
636
6 ноября 2019 18:46
Свой рабочий визит глава ведомства начал с посещения Клявлинского района, где посетил районную больницу и провёл встречу с коллективом. Здравоохранение
446
5 ноября 2019 15:59
Мужчина перенёс в Таджикистане операцию на бедре, после чего на долгие годы стал инвалидом. Здравоохранение
375
5 ноября 2019 13:45
Мероприятие организовано в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина». Здравоохранение
380
4 ноября 2019 12:48
.Перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления Здравоохранение
925
2 ноября 2019 15:47
Специалисты считают, что мода на короткие брюки подходит европейским странам, но не России, в которой совсем другой климат. Здравоохранение
608
Современная медицина
24 октября 2019 21:25
Мягкие контактные линзы – это современный и безопасный способ коррекции зрения. Как правильно подобрать линзы, чтобы они выполняли свою функцию и не... Современная медицина
56
18 октября 2019 18:00Подготовка к лазерной эпиляции
Одна из задач современного человека, быть красивым. Не важно кто вы, мужчина или женщина, все сталкиваются с проблемой удаления нежелательных волос. Современная медицина
71
16 октября 2019 17:51МРТ клиника «Она» на Ветеранов, 56: цены и график работы
Пройти магнитно-резонансное сканирование в Санкт-Петербурге не представляет труда, так как в Северной столице ведут прием сотни диагностических центров.... Современная медицина
255
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14752
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14626
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14594
Видео
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
104
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
490
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
628
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
453
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
334
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
414
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
425
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1456
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2053
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1403
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1700
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1876
Мероприятия
На Ленинградской сегодня очень оживлённо: артисты-студенты Самарского института культуры дарят прохожим алые розы