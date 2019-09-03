Самарская поликлиника №9 вольется в 4-ю горбольницу
3 сентября 2019 11:57
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Самарскую городскую поликлинику № 9 Октябрьского района оптимизируют, присоединив ее к городской больнице № 4. Проект такого постановления выложен на сайте областного минздрава 30 августа.
После реорганизации, которую планируют завершить 28 февраля 2020 года, объединенное учреждение будет называться ГБУЗ СО СГБ № 4. По документу сокращены будут только штатные единицы административно-управленческого персонала с дублирующими функциями.
9-я поликлиника — достаточно крупное лечебное учреждение, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь большей части населения Октябрьского района. К поликлинике прикреплено 65 тысяч человек. Рассчитана она более чем на 1118 посещений в смену.
Самарская городская больница № 4 в своем составе уже имеет поликлинику. А круглосуточный стационар на 303 койки оказывает специализированную медицинскую помощь по профилю пульмонология, ревматология, травматология, неврология, паллиативная помощь, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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