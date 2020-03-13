Школам Самарской области рекомендовали ввести карантин
13 марта 2020 12:54
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В детских образовательных учреждениях могут вновь прервать учебный процесс. Рекомендации о введении карантина дали школам и другим организациям в Министерстве образования и науки Самарской области.
— Мы направили такие рекомендации руководителям образовательных учреждений после постановления главного санитарного врача Самарской области. Приостанавливать учебный процесс могут при отсутствии 20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ, — пояснили в министерстве.
Карантин в школах Самарской области уже действовал — с 3 по 17 февраля. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В это время дети обучались дистанционно.
Постановление главного санитарного врача Светланы Архиповой, о котором говорят чиновники, опубликовали несколько дней назад. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области. Эпидемический порог превышен на 28,6%, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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