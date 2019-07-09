Россиянам рассказали о правилах употребления экзотических блюд
9 июля 2019 09:53
180
Во время отпуска рекомендуется пробовать экзотические блюда маленькими порциями и постепенно их увеличивать, чтобы избежать аллергической реакции. Об этом во вторник, 9 июля, рассказала агентству «РИА Новости» врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
«В экзотических странах хочется попробовать все. Но нужно начинать с маленького количества, дабы не получить неожиданных или аллергических реакций. Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции, по чуть-чуть», — подчеркнула она.
По словам Егоровой, реакция на новый продукт может проявиться в течение двух суток. Кроме того, она посоветовала обращать внимание на качество продуктов, чтобы не отравиться.
Накануне сообщалось, что эксперты составили список блюд из разных стран, которые могут не только вызвать расстройство желудка, но и спровоцировать летальный исход. Во главе перечня — рыба фугу. Это один из самых опасных деликатесов в японских ресторанах, поскольку в иглах и внутренних органах морского обитателя содержится смертельный яд тетродотоксин, вызывающий паралич дыхания. Приготовление блюда лучше доверить опытным мастерам, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
9 июля 2019 15:28
Акция направлена на привлечение внимания населения региона к проблеме абортов. Здравоохранение
86
9 июля 2019 14:59
По поручению министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова впервые в регионе в практику работы поликлинического звена внедрены телемедицинские... Здравоохранение
98
9 июля 2019 13:30
Самарский областной СПИД-центр подвел итоги первой половины 2019 года. Здравоохранение
130
9 июля 2019 09:53
Реакция на новый продукт может проявиться в течение двух суток. Здравоохранение
180
8 июля 2019 21:50
Прогноз о возможности сохранения правой руки девочки не подтверждается. Здравоохранение
301
8 июля 2019 16:53
Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне. Здравоохранение
336
8 июля 2019 11:13
Среди 20 зараженных 8 - это дети. Здравоохранение
260
7 июля 2019 18:43
"Для здорового взрослого человека не существует конкретных ограничений в потреблении молочных продуктов." Здравоохранение
395
7 июля 2019 11:22
Долгосрочные их последствия — серьезны. Здравоохранение
461
7 июля 2019 10:15
В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день. Здравоохранение
464
Современная медицина
6 июля 2019 18:55
Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
66
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
202
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
169
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13999
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14041
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14227
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
146
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
456
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3694
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1042
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
395
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
586
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
644
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
526
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
745
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
765
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
491
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
818
Мероприятия