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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Россиянам дали советы по сбору грибов

26 июля 2019 09:58
171
Россиянам дали советы по сбору грибов
Грибы не всегда грибы имеют очевидные различия.

Эксперты Роскачества подготовили сезонные рекомендации по сбору грибов. Чтобы их сбор не стал причиной отравления, нужно уметь различать съедобные и ложные грибы, напомнили специалисты.

Грибы отличаются не только размерами плодового тела, но и окраской отдельных частей. Так, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки они всегда белые, рассказал миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

Однако не всегда грибы имеют очевидные различия. В частности, гриб галерина окаймленная похож на летний опенок, но при этом смертельно ядовит. «У него отчетливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят», — подчеркнул Дьяков.

Главное правило грибника — не собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности. При этом отравиться можно и не ядовитыми грибами, если они будут недостаточно свежие. Непригодные грибы червивые, выглядят дряблыми и имеют налет плесени.

Специалисты Роскачества при сборе грибов рекомендуют выкручивать их из земли, а потом уже обрезать грязное основание ножки.

Дело в том, что если гриб просто выдернуть, то повреждается грибница. При этом при срезании остается открытая поверхность, в которую может попасть инфекция.

В целом в Роскачестве не рекомендуют употреблять грибы людям с желудочно-кишечными заболеваниями и детям до 7 лет, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com
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