Роспотребназдор рассказал о правилах возврата и обмена лекарств
13 февраля 2020 11:02
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Роспотребнадзор объяснил потребителям, как можно вернуть или обменять купленные медикаменты, не подходящие по характеристикам или комплектации. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 13 февраля.
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Специалисты указали, что основанием для обмена может являться истекший на момент покупки срок годности аптечного товара, недостаточная информация в описании товара, в том числе отсутствие ее перевода на русский язык, несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате, отсутствие инструкции по применению, несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и другим характеристикам, а также наличие в упаковке брака (сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия).
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки или снижения его стоимости в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Другим вариантом решения является безвозмездная ликвидация замеченных недостатков или возврат потраченных средств.
В случае, если продавец отказывается удовлетворить эти требования, потребитель может составить претензию в свободной форме в двух экземплярах с требованием возместить непригодный аптечный товар.
11 февраля Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Госдуме разрешить продажу рецептурных препаратов в интернете с 1 июля. В рамках национального проекта «Здравоохранение» предполагается создание системы электронных рецептов, уже вводится обязательная индивидуальная маркировка лекарств.
Фото pixabay.com
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