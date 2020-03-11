Роспотребнадзор требует ограничить массовые мероприятия в Самарской области
11 марта 2020 13:16
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В регионе превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в связи с чем 9 марта главный государственный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова распорядилась ввести ограничения на проведение массовых мероприятий — вплоть до полного их запрета.
Всего за 2–8 марта зарегистрировано 13162 случая ОРВИ и гриппа, что составило 40,9 человека на 10 тысяч населения, в том числе в Самаре — 5050 случаев (42,7 на 10 тысяч). В результате эпидемический порог превышен на 28,64%. При этом в сравнении с предыдущей неделей наблюдался и рост числа госпитализированных по поводу ОРЗ — на 15,7%.
Вводимый режим предполагает, что школы с детсадами вместе с профильным министерством должны теперь вести ежедневный учет отсутствующих детей и причины пропуска ими занятий, своевременно изолировать тех, у кого есть симптомы ОРВИ и т.д. Минздрав должен ограничить допуск посетителей в стационары, своевременно изолировать больных с симптомами гриппа и ОРВИ и т.д.
У медучреждений должен быть неснижаемый запас противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. При этом в первую очередь помощь необходимо оказывать на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, особенно лицам старше 60 лет. Медицинские организации должны быть готовы к отбору биологического материала от больных для исследований сезонные респираторные вирусы, грипп и новый COVID-19, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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