Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе мороженого
10 июня 2019 09:57
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В первую очередь необходимо ознакомиться с самим названием продукта. При наличии заменителей молочного жира это должно быть написано на упаковке, при этом не допускается применение слов «молочное», «сливочное» и «пломбир».
При этом в ведомстве отмечают, что обнаружить растительные жиры в современном мороженом невозможно, так как технология производства значительно улучшилась. Понять это можно только при исследовании продукта в лаборатории.
По содержанию молочного жира выделяется несколько видов мороженого. Молочное и кисломолочное содержат не более 7,5% массовой доли молочного жира, сливочное – от 8 до 11,5%, а пломбир – не менее 12%. В мороженом с заменителем молочного жира смесь жиров – не более 12%, говорится в пресс-релизе.
Роспотребнадзор напомнил, что мороженое делится по способу производства на мягкое и закаленное. Мягкое мороженое имеет небольшой срок хранения. Закаленное мороженое имеет плотную консистенцию и не должно быть деформировано. Потеря формы свидетельствует о нарушении режима хранения.
Также, предупреждает ведомство, следует обратить внимание на срок годности продукта. Если информация стерта или размыта, от покупки лучше отказаться, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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