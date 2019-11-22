Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
22 ноября 2019 12:09
77
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Как пояснили в ведомстве, развитие устойчивости происходит из-за неоправданного назначения и неправильного использования антибиотиков. Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки», а пациент может купить препарат без рецепта при малейшем недомогании.
«Что мы можем сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам: принимать антибиотики только по назначению врача, не требовать назначения антибиотиков и не приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом необходимости», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, специалисты советуют неукоснительно соблюдать рекомендации врача, а также никогда не давать свои антибиотики другим. Отмечается, что все больше инфекционных заболеваний — пневмонию, туберкулез, гонорею, сальмонеллез и другие, становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.
В ведомстве подчеркнули, что возможно предотвратить заражение, если регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс, своевременно делать прививки, сообщают РИА Новости.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
22 ноября 2019 12:09
Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки». Здравоохранение
77
21 ноября 2019 22:40
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она. Здравоохранение
331
20 ноября 2019 19:17
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан. Здравоохранение
369
20 ноября 2019 12:57
Следующая состоится 23 ноября. Здравоохранение
222
19 ноября 2019 23:25
Закон подразумевает предоставление межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и... Здравоохранение
337
19 ноября 2019 20:36
К нему присоединены «Тольяттинский СПИД-центр» и новый филиал, открывшийся в Сызрани. Здравоохранение
500
18 ноября 2019 17:06
Пользователи часто обращаются за юридической помощью по той причине, что их необоснованно лишили группы инвалидности, подробнее читайте на rusjurist.ru . Здравоохранение
78
17 ноября 2019 23:19
Лайф — о том, как работает медицина без лекарств, и почему результат всё равно зависит от доктора . Здравоохранение
3902
17 ноября 2019 17:58
Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы. Здравоохранение
1506
15 ноября 2019 13:46
В Волжской ЦРБ начал работать современнейший аппарат УЗИ, который позволяет легко провести процедуру – на дому пациента, в машине скорой медицинской... Здравоохранение
458
Современная медицина
24 октября 2019 21:25
Мягкие контактные линзы – это современный и безопасный способ коррекции зрения. Как правильно подобрать линзы, чтобы они выполняли свою функцию и не... Современная медицина
74
18 октября 2019 18:00Подготовка к лазерной эпиляции
Одна из задач современного человека, быть красивым. Не важно кто вы, мужчина или женщина, все сталкиваются с проблемой удаления нежелательных волос. Современная медицина
85
16 октября 2019 17:51МРТ клиника «Она» на Ветеранов, 56: цены и график работы
Пройти магнитно-резонансное сканирование в Санкт-Петербурге не представляет труда, так как в Северной столице ведут прием сотни диагностических центров.... Современная медицина
277
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
42
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14796
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14668
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
300
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
291
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
555
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
777
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
548
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
414
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
501
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1601
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2189
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1495
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1811
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1982
Мероприятия