Роспотребнадзор предписал ресторанам усилить меры безопасности из-за коронавируса
26 февраля 2020 10:58
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Роспотребнадзор распространил среди объектов общественного питания в Москве предписания, требующие усилить меры безопасности в связи с распространением по всему миру коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает газета «Ведомости».
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора персонал ресторанов, работающий с посетителями, должен носить медицинские маски, которые необходимо менять не реже, чем каждые три часа, в залах должны быть установлены бактерицидные лампы. Персонал обязали пользоваться кожными антисептиками.
Кроме этого, сотрудники должны каждый час дезинфицировать дверные ручки и кассовые аппараты, обеденные залы — утром и вечером, а мыть посуду — 90 минут при температуре не ниже 65 градусов. При этом учреждения общепита должны докладывать московскому управлению Роспотребнадзора о принятых мерах раз в неделю, сообщает РБК.
Подлинность документа, подписанного главным санитарным врачом по Москве Еленой Андреевой, подтвердили в сетях общественного питания «Макдоналдс», «Росинтер», а также гастропространстве «Депо».
Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и на другие страны. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.
По данным Госкомитета здравоохранения Китая на 26 февраля, число подтвержденных случаев коронавируса в КНР превысило 78 тыс., скончались 2715 человек, пишут "Известия".
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Комментарии
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26 февраля 2020 13:39
Но эпидемии в регионе нет. Здравоохранение
88
26 февраля 2020 10:58
Учреждения общепита должны докладывать о принятых мерах раз в неделю. Здравоохранение
125
25 февраля 2020 20:18
Посол КНР в очередной раз опроверг информацию об искусственном происхождении возбудителя смертельно опасной болезни. Здравоохранение
290
25 февраля 2020 15:41
На Самарской областной клинической станции переливания крови состоялось праздничное мероприятие "Сдавая кровь, защищаешь жизни”. Здравоохранение
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24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
288
23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
434
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
262
20 февраля 2020 13:43
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
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20 февраля 2020 10:45
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