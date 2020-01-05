Роспотребнадзор назвал ресторанные блюда с высоким риском отравления

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Пострадавшим посоветовали сохранить чек из ресторана.



«Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции многокомпонентные салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень», — сообщили представители службы 5 января, объяснив, что с едой в организм человека могут попасть возбудители сальмонеллеза, иерсиниоза, дизентерии, кампилобактериоза, норовирусной и ротавирусной инфекций и вирусного гепатита А.



В Роспотребнадзоре отметили, что зачастую причинами отравления и инфекционных заболеваний становятся некачественные или плохо промытые продукты, нарушение санитарных требований при мытье посуды, отсутствие необходимого количества разделочного инвентаря, столовой посуды и многие другие причины.



В случае отравления представители службы посоветовали обратиться к врачу — и с целью получения квалифицированной помощи, и для сбора доказательств.



«В этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением», — подчеркнули в пресс-службе.



Помимо этого, пострадавшим посоветовали сохранить чек из ресторана или взять выписку по банковскому счету, которые, вместе с копией медицинского заключения и претензией, необходимо направить владельцу ресторана заказным письмом с уведомлением о вручении. Если эти действия ни к чему не привели, можно обращаться с жалобами в суд и Роспотребнадзор, пишут "Известия".