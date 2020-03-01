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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Роспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета

1 марта 2020 12:12
114
Роспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета
Всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний.

Для сохранения иммунитета необходимо соблюдать простые правила, так как способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек. Об этом в воскресенье, 1 марта, во Всемирный день иммунитета, напомнили в Роспотребнадзоре.

Различают врожденный иммунитет и приобретенный (активный, пассивный). Иммунитет начинает формироваться еще до рождения человека. Пассивный иммунитет формируется в организме после введения вакцины.

Негативно на иммунитет влияют, в частности, нерациональное питание, длительные стрессы, перенесенные травмы, операции, вредные привычки. Сохранить иммунитет помогут здоровое питание, здоровый сон не менее восьми часов в сутки, закаливание и подвижный образ жизни.

«По данным ВОЗ, всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто», — сказано в сообщении на сайте ведомства. У 80% иммунитет зависит от условий жизни и ее образа.

Накануне испанский диетолог Айтор Санчес развеял миф о пользе воды с лимоном и призвал не считать ее средством от всех болезней. Он посоветовал не увлекаться «коктейлем», поскольку он может спровоцировать эрозию зубной эмали, пишут "Известия".

Фото pixabay.com


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