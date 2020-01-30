Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
30 января 2020 10:51
103
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел. Для этого специалисты проанализировали пищевую ценность обоих продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 января.
В первую очередь масла сравнивались по составу жирных кислот. Так, омега-3 и омега-6 должны содержаться в этом продукте в соотношении от 1:2 до 1:4. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание тканей, кровообращение и необходимы для профилактики атеросклероза.
По омега-3 оливковое и подсолнечное масла равны — в них данное вещество содержится лишь в следовых количествах. В подсолнечном масле содержится до 74% омега-6, в то время как в оливковом — от 4 до 20%. Однако последнее выигрывает по содержанию омега-9 — 77% против 16%. Эта мононенасыщенная кислота способствует уменьшению уровня холестерина и снижению риска возникновения инфарктов и инсультов.
По количеству необходимых для укрепления сердечно-сосудистой системы токоферола или витамина Е преимущество за подсолнечным маслом, так же как и по количеству фитостеролов, снижающих уровень плохого холестерина и риск возникновения инсультов и онкологических заболеваний. Однако оливковое масло богато фенольными соединениями, обладающими антиоксидантными свойствами и замедляющими старение клеток организма. Минеральных элементов в обоих маслах не очень много.
В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим.
Ранее в январе Роскачество сравнило пользу растительного и коровьего молока. Эксперты призвали не отказываться от последнего при отсутствии противопоказаний, отметив, что растительное молоко не так богато необходимыми организму аминокислотами, а значит, не может считаться полноценной альтернативой.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
30 января 2020 10:51
В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим. Здравоохранение
103
30 января 2020 09:20
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса. Здравоохранение
173
29 января 2020 20:46
Компания, с которой заключат договор на перевозку бригад скорой Самары на условиях аутсорсинга, должна будет принять к себе оставшихся без работы водителей. ... Здравоохранение
2885
29 января 2020 13:42
По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека. Здравоохранение
358
29 января 2020 09:55
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
199
28 января 2020 20:16
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
332
28 января 2020 17:02
Компания «Отисифарм» с этой недели в радиорекламе позиционирует «Арбидол» как средство против коронавируса. Здравоохранение
322
28 января 2020 14:00
Лечится пневмония около одной-двух недель. Здравоохранение
316
28 января 2020 13:34
Ограничения коснулись Сосновского месторождения. Здравоохранение
273
28 января 2020 10:02
Предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей. Здравоохранение
257
Современная медицина
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
50
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
105
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
125
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
298
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
380
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15254
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
433
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2041
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
753
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1673
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1375
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
951
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
969
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1433
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1508
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1782
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2901
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3445
Мероприятия