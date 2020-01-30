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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

30 января 2020 10:51
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Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим.

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел. Для этого специалисты проанализировали пищевую ценность обоих продуктов, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 января.
В первую очередь масла сравнивались по составу жирных кислот. Так, омега-3 и омега-6 должны содержаться в этом продукте в соотношении от 1:2 до 1:4. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание тканей, кровообращение и необходимы для профилактики атеросклероза.

По омега-3 оливковое и подсолнечное масла равны — в них данное вещество содержится лишь в следовых количествах. В подсолнечном масле содержится до 74% омега-6, в то время как в оливковом — от 4 до 20%. Однако последнее выигрывает по содержанию омега-9 — 77% против 16%. Эта мононенасыщенная кислота способствует уменьшению уровня холестерина и снижению риска возникновения инфарктов и инсультов.

По количеству необходимых для укрепления сердечно-сосудистой системы токоферола или витамина Е преимущество за подсолнечным маслом, так же как и по количеству фитостеролов, снижающих уровень плохого холестерина и риск возникновения инсультов и онкологических заболеваний. Однако оливковое масло богато фенольными соединениями, обладающими антиоксидантными свойствами и замедляющими старение клеток организма. Минеральных элементов в обоих маслах не очень много.

В результате исследования эксперты не смогли сделать однозначный вывод о преимуществе одного масла над другим.

Ранее в январе Роскачество сравнило пользу растительного и коровьего молока. Эксперты призвали не отказываться от последнего при отсутствии противопоказаний, отметив, что растительное молоко не так богато необходимыми организму аминокислотами, а значит, не может считаться полноценной альтернативой.

Фото pixabay.com



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Комментарии


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