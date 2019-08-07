Роскачество рассказало о вреде готовых завтраков для здоровья
7 августа 2019 10:05
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Эксперты Роскачества провели исследование готовых сухих завтраков и обнаружили, что они не несут пользы для здоровья. Об этом говорится в пресс-релизе системы мониторинга, поступившем в редакцию «Известий» в среду, 7 августа.
Программа испытаний включила в себя 14 наиболее популярных на рынке производителей шоколадных шариков, которые проверили на содержание посторонних примесей, пестицидов, группы бактерий кишечной палочки, калия, кальция и витаминов, массовую долю клечатки, цвет, вкус и запах.
Одним из параметров, на который было обращено особое внимание экспертов, стала массовая доля сахарозы — данный параметр позволяет сделать вывод о пользе готового завтра в том числе для детей.
«В ходе технологической переработки углеводы, содержащиеся в сухих завтраках, переходят в категорию «быстрых», поэтому после такого приема пищи ребенок проголодается уже через час. Более того, систематическое употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению обмена веществ и ожирению», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Кроме того, выяснилось, что в более чем половине проверенной продукции массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара в два раза.
Фото pixabay.com
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