Путин утвердил стратегию развития здравоохранения
8 июня 2019 13:00
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Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения в России до 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительству страны поручено утвердить план мероприятий для реализации стратегии. Срок — шесть месяцев.
Регионам также рекомендуется руководствоваться положениями стратегии при деятельности в сфере охраны здоровья граждан, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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