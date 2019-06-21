При реорганизации Самарского психоневрологического диспансера сократят 70 ставок
21 июня 2019 13:48
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На сайте областного правительство появилось постановление о реорганизации ГБУЗ «Самарский психоневрологический диспансер» и ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница». В нем указывается, что реорганизация происходит путем присоединения диспансера к психбольнице. Штат СОКПБ отныне увеличивается на число штатных единиц СПНД за исключением главного врача, главного бухгалтера, прочего персонала, вакантных ставок, а также ставок медицинского персонала с дублирующими функциями.
Документ также вносит изменения в постановление о медучреждениях Самарской области, определяя новую численность объединенной клинической психбольницы. С учетом персонала диспансера ее штат составит 2 тыс. 740 ставок. Из этого следует, что при слиянии с более крупным учреждением в СПНД сокращаются 70 штатных единиц.
Оптимизация медицинских учреждений губернии началась с приходом на должность главы регионального минздрава Михаила Ратманова. Новый министр инициировал реорганизацию областной службы скорой медицинской помощи путем присоединения ее к городской станции скорой помощи и отделений Кинельского, Волжского и Красноярского районов, объединение СПИД-центра на базе городской клинической больницы № 5 в Тольятти с областным клиническим центром профилактики и борьбы со СПИД, и объединения Самарской городской клинической больницы им. Пирогова с больницей № 8, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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