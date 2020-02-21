Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.
Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам
Пятимесячные щенки поступили в Центр кинологической службы на обучение с последующим использованием полицейскими-кинологами при несении службы на объектах транспорта.
В Самаре транспортным полицейским подарили трёх щенков восточноевропейской овчарки
У молодежи села Обшаровка появился свой дом.
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
С 28 апреля.
Новый рейс из Самары в Москву начинает выполнять авиакомпания «Red Wings»
Менее трех недель понадобилось руководству «Самарских коммунальных сетей», чтобы в дом пенсионерки была организована подача воды.
«Самарские коммунальные сети» прислушались к рекомендациям депутата Госдумы Александра Хинштейна
Открыты мемориальные доски в честь участников ВОВ, чьи заслуги отмечены высшими наградами государства – званием Героя Советского Союза и орденами Славы.
75-летие Победы: в Самаре увековечили память Героев Советского Союза
Заявки на участие в них подали 19 команд со всего региона. Это учащиеся школ, в которых в прошлом году были созданы мини-технопарки.
В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» стартовал хакатон виртуальной и дополненной реальности
Повысив эффективность производства на 48 процентов в одном из своих цехов.
Тольяттинское предприятие «Детальстройконструкция» успешно завершило реализацию проекта по повышению производительности труда
сегодня  Пятница, 21 февраля, 18:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/02:
USD 63.74
0.05
EUR 68.77
-0.01
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР

21 февраля 2020 11:57
147
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР.

Под медицинским наблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщает Роспотребнадзор.

С 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране сейчас принимает рейсы из КНР, выделен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР.

Новых случаев инфицирования коронавирусом в России нет их по-прежнему два. Это граждане Китая. 12 февраля их выписали в связи с выздоровлением, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
21 февраля 2020  11:57
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
147
20 февраля 2020  13:43
В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
В Китае число заболевших коронавирусом составило 74,5 тысячи
Более двух тысяч человек умерли, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Здравоохранение
292
20 февраля 2020  10:45
Самарскую скорую помощь передадут на аутсорс компании Ростеха
Самарскую скорую помощь передадут на аутсорс компании Ростеха
Эта компания оказалась единственным участником аукциона.  Здравоохранение
254
20 февраля 2020  10:03
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России Она может произойти в октябре.
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Она может произойти в октябре. Здравоохранение
217
19 февраля 2020  20:13
8 лет он работал в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере врачом-онкологом.
Исаклинскую ЦРБ возглавил Равиль Хаметов
8 лет он работал в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере врачом-онкологом.   Здравоохранение
315
19 февраля 2020  20:06
Здесь пациенты проходят первичную диагностику онкологических заболеваний.
Первый в СО центр амбулаторной онкологической помощи подвел итоги работы
Здесь пациенты проходят первичную диагностику онкологических заболеваний.  Здравоохранение
265
19 февраля 2020  16:15
Еще двое граждан России с этого лайнера были госпитализированы.
Двое россиян сошли с карантинного лайнера в Японии
Еще двое граждан России с этого лайнера были госпитализированы.  Здравоохранение
279
19 февраля 2020  15:11
19 февраля Самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета
Андрей Турчак вместе с Дмитрием Азаровым провел в СамГМУ совещание по развитию цифровой медицины
19 февраля Самару с рабочим визитом посетил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.   Здравоохранение
410
19 февраля 2020  11:56
Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил возможности телемедицины самарского онкодиспансера
Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил возможности телемедицины самарского онкодиспансера
Он примет участие в выездном заседании Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Здравоохранение
332
18 февраля 2020  17:43
Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме.
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме.  Здравоохранение
342
Весь список
Современная медицина
17 февраля 2020  22:04
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
Лечение в клиниках Москвы – как сделать верный выбор
 Для того, чтобы вылечить ту или иную болезнь, важно своевременно обратиться к врачу. И здесь многое зависит от того, к какому специалисту вы обратитесь.  Современная медицина
29
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
91
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
169
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
629
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
447
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15348
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
369
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
797
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2721
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1138
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2238
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1697
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
196
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
489
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
558
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1282
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1789
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1812
Весь список

Мероприятия
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
В Агропарке «Самара» на площадке фуд-маркета «Ярмарка вкусов» будет развернута полевая кухня
Студенты Самарского института культуры исполнили песню в поддержку жителей Китая
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные