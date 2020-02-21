Под меднаблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из КНР
21 февраля 2020 11:57
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Под медицинским наблюдением в России остаются почти 13 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщает Роспотребнадзор.
С 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране сейчас принимает рейсы из КНР, выделен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР.
Новых случаев инфицирования коронавирусом в России нет их по-прежнему два. Это граждане Китая. 12 февраля их выписали в связи с выздоровлением, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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