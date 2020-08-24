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Пластический хирург назвал «профессиональный недуг» блогеров

24 августа 2020 10:45
66
Пластический хирург назвал «профессиональный недуг» блогеров
У тех людей, кто проводит много времени в соцсетях, есть риск преждевременного появления второго подбородка.

Из-за этой проблемы многие блогеры уже обратились за помощью к специалистам, пишут "Известия". Об этом в понедельник, 24 августа, в интервью радио Sputnik рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

По его словам, специфическое изменение внешности появляется из-за привычки постоянно смотреть в смартфон с опущенной головой. В этой связи второй подбородок может появиться на несколько десятилетий раньше, чем положено. Хирург уточнил, что связано это с состоянием мышцы платизмы, идущей от подбородка до ключицы.

«От такой позы она становиться глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет», — цитирует специалиста телеканал «360».

Амжад Аль-Юсеф отметил, что от второго подбородка можно избавиться путем уменьшения количества жировой ткани на шее, а также при помощи гимнастики, которая способствует повышению тонуса мышц в проблемной зоне, пишет сайт kp.ru.

Фото pixabay.com


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