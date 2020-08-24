Пластический хирург назвал «профессиональный недуг» блогеров

У тех людей, кто проводит много времени в соцсетях, есть риск преждевременного появления второго подбородка.
Из-за этой проблемы многие блогеры уже обратились за помощью к специалистам, пишут "Известия
". Об этом в понедельник, 24 августа, в интервью радио Sputnik
рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.
По его словам, специфическое изменение внешности появляется из-за привычки постоянно смотреть в смартфон с опущенной головой. В этой связи второй подбородок может появиться на несколько десятилетий раньше, чем положено. Хирург уточнил, что связано это с состоянием мышцы платизмы, идущей от подбородка до ключицы.
«От такой позы она становиться глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет», — цитирует специалиста телеканал «360
».
Амжад Аль-Юсеф отметил, что от второго подбородка можно избавиться путем уменьшения количества жировой ткани на шее, а также при помощи гимнастики, которая способствует повышению тонуса мышц в проблемной зоне, пишет сайт kp.ru.
Фото pixabay.com
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